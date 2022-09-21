الملك يشارك في قمة نداء كرايست تشيرش في نيويورك

الوكيل الإخباري-

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شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال قمة “نداء كرايست تشيرش” للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت، في نيويورك مساء أمس الثلاثاء.وأكد جلالة الملك، خلال القمة التي عقدت برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، مواصلة الأردن تعزيز شراكته مع “نداء كرايست تشيرش” من خلال مبادرة “اجتماعات العقبة”، بهدف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.وأشار جلالته إلى ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتوحيد جهود التصدي للمحتوى المتطرف عبر الإنترنت ومحاولات المتطرفين استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبث خطاب الكراهية.ولفت جلالة الملك إلى أن مواجهة التطرف تستدعي أيضا العمل لحل الصراعات التي يستغلها المتطرفون لكسب المؤيدين، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددا التأكيد على حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع.وعقدت القمة في نسختها الثالثة، بعد انعقادها في نسختها الثانية في أيار العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.