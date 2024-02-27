الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

الملك يعزي آل الصمادي

سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية بصاروخ طائرة F16

حالات خطيرة لأطفال رضع يعانون الجفاف وسوء التغذية بشمال غزة

صفارات الإنذار تدوي فـي الجليل الأعلى

شاهد : الملك يشارك في أكبر عملية إنزال - صور

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

الملكة في قمة "الويب": غزة أصبحت المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

الثلاثاء، 27-02-2024 07:16 م

الملك يعزي آل الصمادي

1111111


  الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل الصمادي بوفاة المرحومة زانه مصطفى الصمادي ( ام تيسير ) والدة الوزير الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي .

اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال الصمادي، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه . 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

شاهد : الملك يشارك في أكبر عملية إنزال - صور

1

الملكة في قمة "الويب": غزة أصبحت المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

11

وزير البيئة يكرم مشاريع المباني الخضراء المعتمدة في الأردن

1

"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

1709039989910

ثقافة الزرقاء تنفذ جدارية تعبيرية عن شهداء الجيش العربي

1709039872768

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أخبار متعلقة
3

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

1

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

11

الملكة في اليوبيل الفضي: قائد محظوظ بشعبه

1

الأمير الحسن يهنئ الملك باليوبيل الفضي

220246184442590697954

الملك يعزي عشيرة التل

www

الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح المغفور له الملك الحسين