الملك يعزي آل الصمادي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل الصمادي بوفاة المرحومة زانه مصطفى الصمادي ( ام تيسير ) والدة الوزير الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي .

اضافة اعلان



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال الصمادي، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه .