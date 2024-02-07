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الأربعاء، 07-02-2024 06:28 م

الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح المغفور له الملك الحسين

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 الوكيل الاخباري - زار الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بالذكرى الخامسة والعشرين لرحيله، التي تصادف اليوم، وقاما بقراءة الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضعا إكليلا من الزهور على الضريح.

ولدى وصول جلالته، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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