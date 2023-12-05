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الثلاثاء، 05-12-2023 07:44 م

الملك يعزي آل اللهيمق

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء بالمرحوم الشريف ابراهيم عبد المجيد عبد الرحيم اللهيمق ( ابو راكان).

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

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