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الأربعاء، 13-12-2023 06:19 م

الملك يعزي عشيرة النعيمي

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لذوي شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبدالحميد النعيمي، الذي استشهد أمس إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى بيت عزاء الشهيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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