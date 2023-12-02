الملك لهاريس: نحذر من أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا قياديا في الدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وذلك خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم السبت.



ودعا جلالته، في لقاء عُقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، محذرا من تداعيات استمرار الحرب على السلم والأمن الدوليين، كونها ستؤدي إلى مزيد من العنف والصراع وستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع ثمنها الجميع.



وأكد الجانبان رفضهما لأية محاولة للتهجير القسري لأهالي غزة داخليا أو خارجيا، أو إعادة احتلال أي أجزاء من القطاع.

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