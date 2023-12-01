الجمعة 01-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال : سنواصل الحرب حتى تحقيق الاهداف

صور- المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى القصف الإسرائيلي

استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

بلينكن: إسرائيل ستبلغ الفلسطينيين بـ"أماكن آمنة" في غزة

فيديو- كتائب القسام تقصف تل أبيب وسماع دوي انفجارات

غارات إسرائيلية تستهدف المنطقة الحدودية مع مصر في رفح

مسيرات حاشدة في المملكة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

فيديو- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال في غزة

الملك ينبه لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة

عاجل

استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

الجمعة، 01-12-2023 04:21 م

الملك يُحذر لدى لقائه سوناك من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان على غزة

1701436727254


الوكيل الإخباري- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف مناطق مكتظة بالسكان.

اضافة اعلان


وشدد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والدول الفاعلة بدورهما من خلال الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف التهجير القسري لأهالي غزة.


وبين جلالته أن تهجير سكان قطاع غزة داخليا وخارجيا أمر مرفوض، ويجب أن يتنبه العالم لخطورة الإجراءات التي تقدم عليها إسرائيل ومنعها من ارتكاب مجازر ونكبات لا يمكن لأحد أن يتقبلها أو يتحمل تبعاتها، والتي ستنعكس سلبا على الأوضاع في المنطقة.


وأكد جلالة الملك ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف ومستمر إلى القطاع، مشددا على ضرورة إدامة عمل المستشفيات ووصول الخدمات من كهرباء وماء ووقود ومنع أية وسيلة تعطل وصولها إلى محتاجيها.


وأشار جلالته إلى أن الأردن يبذل جهودا في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان تدفقها بشكل مستمر وبالقدر المطلوب، لافتا إلى الاجتماع الذي عقد في عمان يوم أمس لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية.


من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بالدور الأردني الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى غزة وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.


وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1701443549007

صور- المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى القصف الإسرائيلي

amman-730x438

مسيرات حاشدة في المملكة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

file

الملك ينبه لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة

6569c13554330

كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ

1701427095331

الخارجية تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

1701361601926

2981 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
777

الملك يؤكد على ضرورة فك الحصار المفروض على غزة

الملك 99

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

الملك مبتسم

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

b15b8a80-79ab-442f-a2a0-c9b132d437b6

أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

image (1)

الملك: نرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

image

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان