الملك يعزي 6 عشائر أردنية

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الثلاثاء، 23-01-2024 07:09 م

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لعشيرة الشباطات بوفاة النائب السابق الدكتور صدقي يوسف الشباطات ولعشيرة السميرات بوفاة اللواء الركن المتقاعد يعقوب عواد السميرات، ولعشيرة المجالي بوفاة القاضي بادي عبدالحميد المجالي، ولعشيرة المعاني، بوفاة نبيل صبحي سليمان المعاني، ولعشيرة المخامرة- الداوود، بوفاة جليلة داوود المجلي الداوود، ولعشيرة السماوي بوفاة شيخة مفضي سماوي .

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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