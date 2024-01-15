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الإثنين، 15-01-2024 11:49 ص

مندوبا عن الملك... العيسوي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الاثنين، الاحتفال الرسمي بيوم الشجرة، الذي أقيم في غابة اليوبيل الفضي بلواء القطرانة بمحافظة الكرك.

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وأشار العيسوي خلال الاحتفال، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء من خلال برامج زراعية تضمن استدامة الغابات بما فيها الصناعية، واستخدام التقنيات الحديثة، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد مع التعديات عليها والحد من الحرائق وضرورة الاستجابة السريعة، لمواجهة التعديات والحرائق.


وأكد أهمية التوسع بالمبادرات التي تزيد من الرقعة الخضراء وتعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية في مجال الزراعة الحرجية من أجل زيادتها والتوسع بها، لافتا إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة من خلال المدارس والجامعات والمؤسسات والجمعيات.


من جانبه، قال الوزير الحنيفات إن هذه الغابة تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في جميع محافظات المملكة التي تزامنت مع مبادرة تشجير 10 ملايين شجرة خلال السنوات العشر المقبلة.


وأضاف أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة الموفرة للمياه، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة من شركات مثل الشركة الوطنية للدواجن، والتي تمد هذه الغابة بما يصل إلى 500 متر مكعب يوميا.


وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء مشتل رعوي حرجي وصحراوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف شتلة قابلة للزيادة والتدوير لإنتاج الأنواع المناسبة للمناطق الصحراوية، مؤكدا أن الوزارة عملت على إنشاء غابات ذات أثر اقتصادي في المناطق الشمالية من خلال زراعة أشجار الخروب والسماق، لتستفيد الجمعيات والمجتمع المحلي.


وأشار إلى إطلاق مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة عمل محددة، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.


 




 

 


 

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