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الإثنين، 15-01-2024 08:54 م

الملك يعزي آل شموط وعشيرة العربيات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل شموط بوفاة القاضي المتقاعد طارق محمد شموط، وإلى عشيرة العربيات بوفاة الحاجة فاطمة محمد عربيات، والدة الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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