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الإثنين، 22-08-2022 04:02 م

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في لقاء عربي خماسي في مصر

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الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في لقاء عربي خماسي تشاوري، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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ويضم اللقاء، الذي يعقد بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

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