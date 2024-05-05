الحكومة تعلن عن منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي

الوكيل الإخباري

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- أعلن أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، اليوم الأحد، عن تنظيم منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي.وقال النوايسة، إن عقد المنتدى يأتي في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش، ويتزامن مع احتفالات الأردن بالعيد 78 للاستقلال، وتقديراً لدور الإعلام في صناعة المشهد الأردني.وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة ثلة من القيادات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، بهدف تعزيز الحوار والتبادل الفكري بين الإعلاميين، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة.