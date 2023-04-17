الملك يكرّم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن - صور

الوكيل الاخباري - كرّم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الفائزين بالمسابقة الهاشمية الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته.

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وسلّم جلالة الملك الشهادات لـ37 فائزا محليا و5 من المتسابقين الدوليين، و9 أعضاء من لجنة التحكيم، والمشرف العام على المسابقة.



وجرى توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على الفائزين في الحفل الختامي، الذي أقيم بساحة مسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.



وشارك في الدورة الحالية ألف متسابق محلي من جميع الأعمار والمحافظات، فيما شارك 43 متسابقا دوليا من دول عربية وإسلامية.



وتعدّ المسابقة الهاشمية الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور والإناث من أقدم المسابقات على المستوى الدولي، إذ انطلقت في عام 1993 ضمن اهتمام ورعاية هاشمية، وتنظمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنويا.



وبلغ عدد المشاركين منذ تأسيس المسابقة 30 ألف متسابق ومتسابقة فاز منهم 1050.



وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين.

