الملك يجري اتصالاً هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات

الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وهنأ جلالته خلال الاتصال سمو رئيس الدولة بتعيينه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.



وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لأصحاب السمو الشيوخ بالتوفيق في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ظل قيادة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

