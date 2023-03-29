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الأربعاء، 29-03-2023 03:31 م

الملك يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان

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الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

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وأكد جلالة الملك وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.


وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


كما تم التأكيد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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