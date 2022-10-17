الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الوكيل الاخباري-

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التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجموعة من المتقاعدين العسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال للعاملين والمتقاعدين العسكريين الواقع بمحافظة إربد.وعبر جلالته عن فخره واعتزازه برفاق السلاح ووجوده بينهم، مؤكدا أهمية مواصلة الاستفادة من كفاءة المتقاعدين العسكريين لما يمتلكونه من خبرات متراكمة عبر السنوات، وعطاء مستمر.وشدد جلالة الملك على أهمية دور المتقاعدين العسكريين في شؤون الوطن، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود في محاربة الآفات التي يواجهها المجتمع، بخاصة آفة المخدرات.من جهتهم، ثمن الحضور اللقاءات التي يعقدها جلالة الملك بشكل متواصل مع المتقاعدين العسكريين والاستماع إلى آرائهم وتلمس احتياجاتهم، معربين عن امتنانهم لنهج التشاركية الذي يقوده جلالته بما يعود بالنفع على الوطن.وأكدوا أنهم سيبقون على العهد الأوفياء المخلصين للوطن والقيادة، والجيش الرديف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي