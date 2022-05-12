الملك يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك.



وأكد جلالته خلال اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.



وجرى بحث مجمل القضايا الإقليمية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد سوليفان بدور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة التنسيق والعمل مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد استقرار الإقليم وله تداعيات على السلام الدولي، إضافة إلى الجهود المستمرة في محاربة الإرهاب والتطرف.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

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