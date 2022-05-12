الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة شخص طعناً في اربد

الملك يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

وزير الدفاع الأميركي : الأردن بلد قيادي في منطقة صعبة وشريك مهم للاستقرار والأمن

الملك لوزير الدفاع الأمريكي: حرص مشترك على تعزيز الاستقرار بالمنطقة

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً من قطاع غزة خلال نيسان الماضي

وزير البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري العالمي على مستوى مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي

فاعليات شعبية ورسمية تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

شقيق شيرين يطالب بلجنة تحقيق دولية بشأن ظروف استشهادها

حدث في عمان .. رسالة تلهب مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

إسبانيا تعلن فتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب الثلاثاء المقبل

الخميس، 12-05-2022 11:30 م

الملك يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

w


الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك.

وأكد جلالته خلال اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.

وجرى بحث مجمل القضايا الإقليمية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد سوليفان بدور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة التنسيق والعمل مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد استقرار الإقليم وله تداعيات على السلام الدولي، إضافة إلى الجهود المستمرة في محاربة الإرهاب والتطرف.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
627d6ad9d6bb1

وزير الدفاع الأميركي : الأردن بلد قيادي في منطقة صعبة وشريك مهم للاستقرار والأمن

6fcdefde-fslrelvwub8uipn

الملك لوزير الدفاع الأمريكي: حرص مشترك على تعزيز الاستقرار بالمنطقة

w

وزير البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري العالمي على مستوى مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي

w

فاعليات شعبية ورسمية تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

52022171059475439105

حدث في عمان .. رسالة تلهب مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

2

السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الايطالي

أخبار متعلقة
6fcdefde-fslrelvwub8uipn

الملك لوزير الدفاع الأمريكي: حرص مشترك على تعزيز الاستقرار بالمنطقة

FSbFr2hXoAYbez5-1920x1059

الملك يلتقي لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ

627964d5c7062

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الأسبوع الحالي

92019261073892083519

الملك يعود إلى أرض الوطن

1

الملك يصل إلى القاهرة

4202223163314132173865

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البطوش والغباري