الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في مواصلة دعم العراق الشقيق.



ولفت جلالته خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية المؤتمر في بحث آليات التعاون الإقليمي، بما يحقق المصالح المشتركة.



وتم التأكيد على أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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