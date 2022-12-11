الملك يبارك إنشاء وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - بارك جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، إنشاء “وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك”.



ووشح جلالة الملك بتوقيعه السامي حجة الوقفية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، وممثل ملك مملكة البحرين الشقيقة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، ومجلس أوقاف القدس، وأعضاء مجلس تولية الوقفية، وعدد من المتبرعين، وسفراء من دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.



وعُرض خلال الفعالية مقطع مصور حول الوقفية، التي يأتي إطلاقها ضمن جهود الأردن بقيادة جلالته في دعم صمود الأشقاء بفلسطين وبالقدس على وجه الخصوص، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة.

اضافة اعلان