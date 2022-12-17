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السبت، 17-12-2022 10:16 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مساء السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين الشقيقة، محمود عباس.

وأكد الرئيس الفلسطيني، حرص دولة فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن، وأن أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين.

وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به جلالته في دعم القضية الفلسطينية، مقدراً عالياً الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وتمنى دوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة الملك.

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