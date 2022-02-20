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الأحد، 20-02-2022 02:58 م

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

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الوكيل الإخباري - نقل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله الثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الأحد، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب الدغمي ورؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس المصري في قصر الاتحادية، على هامش أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي استضافته القاهرة بحضور ومشاركة برلمانية واسعة.


وتناول اللقاء مجريات اجتماعات البرلمان العربي، وأبرز التوصيات التي خلص إليها رؤساء وفود البرلمانات العربية، والتي سيتم رفعها لاجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القادة والعرب المقرر أن تستضيفه الجزائر العام الجاري.

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