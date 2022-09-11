الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الفريق الركن حسين الحواتمة، بعد ان تم قبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام وتعيين اللواء عبيدالله المعايطة خلفاً له.

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وتاليا نص الرسالة:



"بسم الله الرحمن الرحيم

عطوفة الأخ الفريق الركن حسين الحواتمة، حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فيسرني أن أبعث إليك بأطيب تحياتي وخالص أمنياتي بالسعادة والتوفيق، وأن أشيد بجهودك المخلصة على مدى الفترة الماضية للاضطلاع بكل اقتدار بالواجبات الموكلة إليك في المديرية العامة للأمن العام، حماية لأمن الوطن والمواطن خلال سنوات خدمتك الطويلة في مختلف مواقع المسؤولية.

لقد توليت موقع المسؤولية بمهمة واضحة، وهي الإشراف الفوري على دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن المديرية العامة للأمن العام وهيكلها التنظيمي، وإتمام متطلبات استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية الدمج هذه بسلاسة.

وأما وقد أنهيت الآن وعلى أكمل وجه، المهمة التي كلفت بها في موقع المسؤولية، فإنني أعرب لك عن بالغ اعتزازي وعميق تقديري لجهودك الدؤوبة في تنفيذ الدمج والعمل لتكون المديرية العامة للأمن العام مثالا لمؤسسات الدولة المختلفة في رشاقتها وكفاءتها ومواكبتها لمختلف التطورات.

عطوفة الأخ العزيز،

اليوم تستكمل مهمتك بعد سنوات طويلة أمضيتها في خدمة وطننا بكل إخلاص وتفان، في مختلف المواقع التي توليتها، وتغادر موقعك بعد هذا الإنجاز المقدر، لتنال قسطا من الراحة ولتبقى محل ثقتنا دوما، جنديا مخلصا من جنود الوطن الحبيب.

أتمنى لك دوام التوفيق، وأسأل المولى، عز وجل، أن يحفظك ويرعاك، وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه العزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 15 صفر 1444 هجرية

الموافق 11 أيلول 2022 ميلادية."

