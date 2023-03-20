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الإثنين، 20-03-2023 11:21 ص

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي لـ 3490 ميغاواط مساء أمس

كوابل كهرباء على أحد الأعمدة-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت الأحمال الكهربائية على الشبكة، يوم أمس الاحد ارتفاعاً واضحاً، وصل خلال المساء إلى 3490 ميغاواط.اضافة اعلان


وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الحمل الصباحي ليوم أمس وصل إلى 2990 ميغاواط، موضحة أن هذا الارتفاع جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة. 

وبينت الشركة، أن هذه الأحمال تأتي نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق، يحمل أمطارا غزيرة.

وشهدت مختلف مناطق المملكة منذ أمس الحد تساقطاً غزيراً للأمطار وتشكل للسيول وانخفاض على درجات الحرارة حيث ستكون ذروة المنخفض اليوم.

 




 

 


 

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