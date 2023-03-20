المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمرين "برق لامع"

الوكيل الإخباري- نفذت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، تمرين اتصالات (برق لامع)، بحضور قائد المنطقة العميد الركن نجي عبد الجليل المناصير.

اضافة اعلان



واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز عن التمرين والتحضيرات التي سبقته من قبل القائمين عليه، ما يسهم في رفع مستوى الاحترافية والكفاءة لدى المشاركين فيه من قيادات التشيكلات ووحدات الأسلحة والخدمات التابعة لها وحسب الإسناد القياسي.



ويهدف التمرين إلى اختبار الاتصالات السلكية واللاسلكية التعبوية المستخدمة في قيادة المنطقة، ومدى جاهزيتها للعمل في الظروف العملياتية، والتي تمكن مستخدميها من تمرير المعلومات أولاً بأول، وتمكين القادة وضباط الأركان على إدارة المعركة الدفاعية على مستوى المنطقة واللواء والكتيبة بأسلوب معركة هاتفية، بالإضافة إلى تدريب الضباط وضباط الصف على تمرير المعلومات على الأجهزة، واستخدام قواعد الأمن اللاسلكي الصحيح، والتدريب على تأشير وتشفير الخرائط حسب مجريات المعركة.



ويأتي التمرين استمراراً لنهج القيادة العامة في التدريب على التخطيط لتنفيذ المهام المختلفة من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، لمواكبة التحديث والتطوير لمختلف التشكيلات والوحدات العسكرية، ما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التحديات والتهديدات المحتملة.