الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة

انخفاض اسعار الـذهب في الاردن

الملك يلتقي سفراء من دول الاتحاد الأوروبي

انطلاق فعاليات الأسبوع الدولي الثالث في اليرموك

تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

ورشة بالزرقاء لتعزيز وعي الجمعيات للعمل ببيئات آمنة

الهلال الأحمر يستضيف اجتماعا دوليا

تعرف على حالة الطقس في اول ايام رمضان بالاردن

أنشطة متنوعة ينفذها مركز شابات جرش

الأردن يدين بشدة استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية

الإثنين، 20-03-2023 03:35 م

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمرين "برق لامع"

1679315620794


الوكيل الإخباري- نفذت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، تمرين اتصالات (برق لامع)، بحضور قائد المنطقة العميد الركن نجي عبد الجليل المناصير.

اضافة اعلان


واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز عن التمرين والتحضيرات التي سبقته من قبل القائمين عليه، ما يسهم في رفع مستوى الاحترافية والكفاءة لدى المشاركين فيه من قيادات التشيكلات ووحدات الأسلحة والخدمات التابعة لها وحسب الإسناد القياسي.


ويهدف التمرين إلى اختبار الاتصالات السلكية واللاسلكية التعبوية المستخدمة في قيادة المنطقة، ومدى جاهزيتها للعمل في الظروف العملياتية، والتي تمكن مستخدميها من تمرير المعلومات أولاً بأول، وتمكين القادة وضباط الأركان على إدارة المعركة الدفاعية على مستوى المنطقة واللواء والكتيبة بأسلوب معركة هاتفية، بالإضافة إلى تدريب الضباط وضباط الصف على تمرير المعلومات على الأجهزة، واستخدام قواعد الأمن اللاسلكي الصحيح، والتدريب على تأشير وتشفير الخرائط حسب مجريات المعركة.


ويأتي التمرين استمراراً لنهج القيادة العامة في التدريب على التخطيط لتنفيذ المهام المختلفة من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، لمواكبة التحديث والتطوير لمختلف التشكيلات والوحدات العسكرية، ما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التحديات والتهديدات المحتملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

الخصاونة يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة

320232010629893302944

انخفاض اسعار الـذهب في الاردن

w

الملك يلتقي سفراء من دول الاتحاد الأوروبي

3202319205634878165441

انطلاق فعاليات الأسبوع الدولي الثالث في اليرموك

5

تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

7202229144923280695701

ورشة بالزرقاء لتعزيز وعي الجمعيات للعمل ببيئات آمنة

أخبار متعلقة
8

عجلون : تمرين إخلاء وهمي بمدرسة حطين

B8wi15We2AkmJEDTBVCsOPedH3glM5BnzCybPKGE

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب