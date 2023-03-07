الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

عجلون : تمرين إخلاء وهمي بمدرسة حطين

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الثلاثاء، 07-03-2023 10:25 م

عجلون : تمرين إخلاء وهمي بمدرسة حطين

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية دفاع مدني محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مدرسة حطين الأساسية المختلطة تمرين إخلاء وهمي للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

وقالت مديرة المدرسة ربيعة المومني إن الهدف من التمرين تفعيل أنشطة الخطة التطويرية في مجال القيادة والإدارة، موضحة أن اجراء التمرين جاء لاختبار جاهزية المدرسة في حال حدوث كوارث طبيعية وكيفية التصرف أثناء عملية الإخلاء من قبل الهيئتين الإدارية والتدريسية بشكل يضمن سلامة الطلبة.

وأشارت المومني إلى أنه تضمن التدريب معرفة الطلاب للمكان الآمن في المدرسة في حال حدوث اي طارئ .

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