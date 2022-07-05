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الثلاثاء، 05-07-2022 04:51 م

المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً تعبوياً

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الوكيل الإخباري- استمراراً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الإبقاء على درجة عالية من الجاهزية العملياتية لتشكيلاتها ووحداتها، نفّذ فريق قتال من كتيبة الدبابات الثالثة الملكية (أم الدروع) اليوم الثلاثاء، إحدى وحدات لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/٦٠، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، تمريناً تعبوياً بقطعات في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد المنطقة العميد الركن عبدالله الحنيطي، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة.اضافة اعلان


واستمع العميد الركن شديفات إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي بيئة العمليات المتوقعة، للتعامل مع التهديدات التي قد تطرأ مستقبلاً.

واشتمل التمرين على تنفيذ هجوم مدبر نهاري على مستوى فريق قتال باستخدام دبابة السينتارو تخلله رمايات لمدافع الهاون وأسلحة م/د، وبأسناد جوي قريب من الطائرات العامودية الليتل بيرد للتعامل مع الأهداف المختلفة، إضافة إلى القيام بعمليات الإخلاء الطبي والتزويد بالوقود والذخيرة، وأظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام لمختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف ولياقة بدنية عالية.

حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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