الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

اختتام فعاليات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

الجيش : استشهاد رقيب أول من مرتبات الانتشار السريع في مالي

الأردن يشارك في ورشة عمل افتراضية تحت عنوان التكنولوجيا والانتخابات

متحف الدبابات الملكي يستقبل الزوار مجانًا الجمعة

الكايد يجتمع بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان

وفد من جامعة باليرمو الإيطالية يزور كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك

بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تركيا

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

الخميس، 09-06-2022 08:35 م

متحف الدبابات الملكي يستقبل الزوار مجانًا الجمعة

e


الوكيل الاخباري - أعلن متحف الدبابات الملكي عن استقبال زواره مجاناً، يوم غد الجمعة، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وأوضح المتحف أنه سيتم ولأول مرة إطلاق تجربة ركوب المدرعات، حيث باستطاعة الزوار خوض تجربة ركوب الآليات المدرعة والتجوال بها في مضمار الدبابات التابع للمتحف مجاناً في هذه المناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة ستكون مجانية ليوم غد الجمعة بمناسبة الأعياد الوطنية، وسيتم الإعلان عن أسعار الجولات وأيامها لاحقاً، حيث يشترط زيارة المتحف والحصول على التذكرة المجانية لخوض تجربة ركوب المدرعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620229125718733723714

وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

520221721654569982627

اختتام فعاليات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

w

الجيش : استشهاد رقيب أول من مرتبات الانتشار السريع في مالي

620228173546457523675

الأردن يشارك في ورشة عمل افتراضية تحت عنوان التكنولوجيا والانتخابات

_122371__2714456

الكايد يجتمع بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان

620228165140929295039

وفد من جامعة باليرمو الإيطالية يزور كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك

أخبار متعلقة
427648

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

0L5A2004

انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول 12.7 %

0L5A8804

الكهرباء الوطنية: الكتلة الحارة رفعت الأحمال الكهربائية 15%

1-1522622

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الااا

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

غبار-في-الاردن (1)

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار