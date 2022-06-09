متحف الدبابات الملكي يستقبل الزوار مجانًا الجمعة

الوكيل الاخباري - أعلن متحف الدبابات الملكي عن استقبال زواره مجاناً، يوم غد الجمعة، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.



وأوضح المتحف أنه سيتم ولأول مرة إطلاق تجربة ركوب المدرعات، حيث باستطاعة الزوار خوض تجربة ركوب الآليات المدرعة والتجوال بها في مضمار الدبابات التابع للمتحف مجاناً في هذه المناسبة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة ستكون مجانية ليوم غد الجمعة بمناسبة الأعياد الوطنية، وسيتم الإعلان عن أسعار الجولات وأيامها لاحقاً، حيث يشترط زيارة المتحف والحصول على التذكرة المجانية لخوض تجربة ركوب المدرعات.

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