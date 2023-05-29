المنظمون لحفل ستاد عمان : لا تغيير على برنامج الحفل اليوم

الوكيل الإخباري -

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قالت الشركة المنظمة لحفل النجوم العرب والأردنيين بمناسبة زفاف ولي العهد، والذي سيقام اليوم في المدينة الرياضية، إنه لا تأجيل أو تغيير على فعاليات الحفل بسبب الأحوال الجوية المفاجئة التي شهدتها المملكة.وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" ان الحفل قائم ووفقاً للترتيبات التي أعلن عنها، منوهة إلى أن نقاط التجمع وحركة الحافلات لموقع الحفل لم يطرأ عليها أي تعديل.ومن المُقرر أن يقيم كل من النجوم (تامر حسني، راغب علامة، احمد سعد، زين عوض، ديانا كرزون) حفلاً جماهيرياً في المدينة الرياضية، اليوم الساعة 8 مساءا بمناسبة زفاف ولي العهد، الذي سيقام في الأول من حزيران المقبل.