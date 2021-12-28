المهندسون يرفضون إقرار تعديلات قانون النقابة

الوكيل الإخباري - صوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة، وذلك خلال يوم الاقتراع الذي أقرته النقابة بشأن التصويت على التعديلات.

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وكانت نقابة المهندسين الأردنيين أعلنت صباح أمس الاثنين ٢٧ كانون أول الجاري فتح صناديق الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين والتي تركز على إلغاء الرسوم الإضافية على الزملاء المهندسين والمهندسات، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب ولجان الفرع والهيئات المختلفة، إضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة، وغيرها من التعديلات.