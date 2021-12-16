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"الإدارية العليا" ترد طعناً يطالب بوقف إجراءات دعوة عمومية المهندسين

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الخميس، 16-12-2021 08:56 ص

"الإدارية العليا" ترد طعناً يطالب بوقف إجراءات دعوة عمومية المهندسين

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الوكيل الإخباري - ردت المحكمة الإدارية العليا طلب قائمة إنجاز المتضمن طلب وقف إجراءات دعوة الهيئة العامة لنقابة المهندسين، وذلك احتجاجا على الإجراءات التي رافقت اجتماع الهيئة المركزية الأخير.اضافة اعلان


وجاء رد المحكمة بأن دعوة الهيئة العامة للاجتماع قانونية واعتبرت المحكمة أن شرط وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن غير متوفر وعليه قررت المحكمة رد الطعن.

وكانت قائمة إنجاز، تقدمت بطعن مستعجل لدى المحكمة الإدارية، لترد الطعن وهو ما أقرته المحكمه الإدارية العليا حيث تقدم ٢٩ عضوا في قائمة إنجاز طعنا لوقف إجراءات دعوة الهيئة العامة، والتي من المقرر أن تصوت على تعديلات قانون النقابة ومنها اعتماد مبدأ النسبية في انتخابات النقابة.

ويؤكد قرار المحكمة بحسب نقابيين ان ما قام به مجلس النقابة كان يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

 




 

 


 

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