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الأحد، 21-08-2022 02:41 م

المواصفات الأردنيّة تستضيف اجتماعات فريق عمل الترجمة العربية في المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو"

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الوكيل الاخباري- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير على أهميّة تفعيل الدور العربي من خلال المشاركات الفاعلة وتوحيد المواقف والجهود العربيّة في المحافل الدوليّة المعنيّة بحقول التقييس، بما يؤدي إلى زيادة عدد المواصفات المنشورة باللغة العربيّة عبر التّرجمة، مشيرة إلى أن الدول العربيّة تزخر بالعديد من الكفاءات العلميّة التي كانت وسيبقى لها بصمات عالميّة.

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جاء ذلك خلال افتتاح المهندسة الزّهير اليوم اجتماعات اللجنة الفنية الدولية لإدارة المخاطر (فريق عمل الترجمة العربية "1" في المنظمة الدولية للتقييس "ISO TC 262/ATTF1") التي يشارك بها ممثلون عن كلّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمعهد الوطني التونسيّ للتقييس والملكية الصناعية، و هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية و بمشاركة عضو عبر تقنية الاتصال المرئي من كندا، إلى جانب مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة التي تستضيف الاجتماعات.


وقالت المهندسة الزهير خلال كلمة لها في افتتاح الاجتماعات إننا نفخرُ باستضافةِ مثلَ هذه الأعمالِ الهامةِ التي تقومُ على توحيدِ المصطلحاتِ الفنيةِ وتوحيدِ لغةِ المواصفاتِ وتقليلِ الالتباسِ المتعلقِ بالترجمات، منوهة إلى أن المؤسسة ستعمل على دعم مخرجاتِ اللجنةِ وتعزيزَ  أعمالِ ترجمةِ مواصفاتِ المنظمةِ الدوليةِ للتقييسِ إلى اللغةِ العربيةِ، وضمانِ الثقةِ في الترجمةِ وجودتِها، من خلالِ توفيرِ التدقيقِ اللغويّ والمراجعةِ  لمشاريعِ الترجمةِ قبلَ النشر، وتقديمِ الدّعمِ اللازمِ والإسنادِ الفنيّ المستطاع لتحقيقِ أهدافِ الفَريقِ .

 

 

 




 

 


 

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