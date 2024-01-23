الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح في خانيونس

مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة غداً الأربعاء

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك بخان يونس

قطر تكشف تطورات جهود الوساطة بين المقاومة وإسرائيل

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

الإفتاء توضح شروط وحُكم الجمع بين الصلوات في أوقات المطر

الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

كتائب القسام تفجر غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية وتستهدف 3 جرافات

الثلاثاء، 23-01-2024 01:19 م

المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

unnamed (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع (220470) بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، حيث يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.اضافة اعلان


وبيّنت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير أنّ موظفي المؤسسة العاملين في (12) منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.

وكشفت الزّهير عن منع المؤسسة إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات (515) بيان جمركيّ، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الإتلاف، حيث احتوت هذه البيانات الجمركيّة على منتجات متنوعة منها، أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من (183) ألف قطعة من الألعاب، إضافة الى (10) آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.

وزادت الزّهير بأن المؤسسة منعت إدخال (154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(100) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب (8) طن من مواد التنظيف، و (54 ) الف متر من البلاط والسيراميك و (19) الف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و ( 27) الف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة .

كما منعت المؤسسة إدخال (58) ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و(36) ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأوضحت الزّهير أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة الى قائمة التّاجر الملتزم بلغ (114) شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية، وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات فيتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.

وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2744) منتجاً مختلفاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1706006895668

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

10

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

M63A1371 - Copy

الإفتاء توضح شروط وحُكم الجمع بين الصلوات في أوقات المطر

533081

الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

فلوس 2

المدارس الخاصة: ملتزمون بدفع راتب العطلة الشتوية وأي تأخير لا يتجاوز الأسبوع

1025353373_0_0_3117_1754_600x0_80_0_0_2fb140535a72d409bf497cbcb71ac951

ضبط شخص حوّل منزله لمحطة تحلية مياه غير قانونية في الزرقاء

أخبار متعلقة
271163

البريد الأردني يطرح الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 9.29.03 AM

عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك بقيادات دينية مقدسية وأردنية

UVIZGyAhe8ibbm02JHkT74Lj1VvENNu8NWd78QXX (1)

سلطة البترا: خطة لاستحداث مسارات سياحية جديدة

image (1)

العيسوي يلتقي عددا من كبار المتقاعدين العسكريين

ministrylogo

هيئة إدارية جديدة لمنتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون

201806020940254025

الدكتور المومني: الموقف الأردني بقيادة الملك الأقوى عربياً للدفاع عن القدس