المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

الوكيل الإخباري

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- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع (220470) بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، حيث يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.وبيّنت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير أنّ موظفي المؤسسة العاملين في (12) منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.وكشفت الزّهير عن منع المؤسسة إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات (515) بيان جمركيّ، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الإتلاف، حيث احتوت هذه البيانات الجمركيّة على منتجات متنوعة منها، أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من (183) ألف قطعة من الألعاب، إضافة الى (10) آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.وزادت الزّهير بأن المؤسسة منعت إدخال (154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(100) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب (8) طن من مواد التنظيف، و (54 ) الف متر من البلاط والسيراميك و (19) الف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و ( 27) الف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة .كما منعت المؤسسة إدخال (58) ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و(36) ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.وأوضحت الزّهير أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة الى قائمة التّاجر الملتزم بلغ (114) شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية، وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات فيتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2744) منتجاً مختلفاً.