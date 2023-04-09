الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

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الأحد، 09-04-2023 01:45 م

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

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الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم أنّ كوادرها قاموا بالتفتيش على أكثر من (815) منتجٍ خلال (244) جولةً تمّ خلالها زيارة (553) منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، خلال النصف الأوّل من شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أنّ مفتشيها تحقّقوا أيضاً من قرابة (236) ميزاناً في المحال التّجاريّة بالإضافة إلى العشرات من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً حيث تكثّف المؤسسة من استهداف هذه المنتجات خلال الشّهر الفضيل.
وأشار البيان إلى أن المؤسسةَ حرّرت (36) مخالفة لمنشآت ومنتجات مخالفة، وقد تمّ إتلاف العديد من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، من أبزها أحبالُ الزّينة والمنظفات وأدوات العناية الشّخصيّة وألعاب الأطفال.

ونوّهت المؤسسة إلى أنها استقبلت وتابعت (43) شكوى تنوّعت ما بين المحروقات والموازين وقطاع الكهربائيّات وغيرها، مشدّدة على أهميّة إيصال الشكاوى والملاحظات للمؤسسة عبر هاتف ووتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) وعبر تطبيق "بخدمتكم".


وقال البيان إنّ جولات التفتيش التي تنفذها المؤسسة مستمرّة طيلة رمضان، عبر جولات صباحيّة ومسائيّة وخلال العطل الرسميّة، بالإضافة إلى استمرار الحملة التوعويّة التي تنفّذها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ سعياً لتقديم الإرشادات اللازمة للمستهلكين والتجّار والمنشآت الاقتصادية.

 




 

 


 

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