الاستهلاكية العسكرية تعتزم إطلاق تطبيق للشراء الإلكتروني

الوكيل الاخباري - تعتزم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إطلاق تطبيق إلكتروني للشراء خلال أقل من شهر واحد، وبالأسعار المبيعة ذاتها في أسواق المؤسسة، وفق مدير المؤسسة العقيد محمد الحديد.



وقال الحديد، السبت، في تصريحات صحفية، إن أسعار البضائع المبيعة في المؤسسة كانت منافسة في السوق المحلي، وتمكنت المؤسسة من عمل عروض خاصة على أكثر من 500 مادة.



وأوضح الحديد، أن المؤسسة كانت جاهزة بعروض حقيقية قبل شهر رمضان بأسبوع على أنواع كثيرة من المواد في جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

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