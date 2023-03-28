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الثلاثاء، 28-03-2023 04:12 م

إيقاف 6 منشآت عن العمل وإتلاف 3 أطنان عصائر باربد

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الوكيل الاخباري- أوقفت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اربد، خلال الأيام الماضية، ست منشآت عن العمل لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

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وقال محافظ اربد رضوان العتوم، خلال جولة تفقدية على أسواق الوسط التجاري باربد"حسبة الجامع"، إن فرق المؤسسة أتلفت أيضا حوالي 3 أطنان من العصائر غير الصالحة للاستهلاك معظمها من التمر الهندي، ونحو طن من المواد الغذائية، كما حجزت 14 طنا من المخللات.


وأكد أنه لا تهاون مع المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء، والالتزام بالسقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف خصوصا المخالفات الحرجة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء، والتقيد بالسقوف السعرية.


وفي رده على شكوى أصحاب محال بيع دجاج النتافات من تمسك أصحاب مزارع ببيع الدجاج الحي لهم بأسعار تصل إلى 170قرشا للكيلوغرام الواحد، بينما السعر المحدد لذلك هو 145 قرشا، قال العتوم: إنه جرى استدعاء عدد من أصحاب مزارع الدواجن والتعميم عليهم بعدم الاحتكار أو البيع بأعلى من السقف السعري المحدد، لافتا إلى ربط أصحاب المزارع بكفالات مالية للالتزام بالسقوف السعرية وعدم الاحتكار.


وأكد ضرورة تصويب أوضاع المحال المخالفة، واتخاذ إجراءات إدارية بحق محال بيع الدواجن غير الملتزمة بالسقوف السعرية، وإزالة البسطات المعتدية على وسط شارع الحسبة، وإغلاق مسرب السير المؤدي إلى الحسبة من الجهة الشرقية لتسهيل الحركة على المتسوقين بشكل أكبر.


من جانبهما، أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ومدير شرطة اربد العميد هزاع الطورة، زيادة أعداد مراقبي الأسواق في الوسط التجاري عموما ومنطقة الحسبة تحديدا بإسناد أكبر من عناصر الشرطة.

 




 

 


 

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