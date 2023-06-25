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الأحد، 25-06-2023 11:50 ص

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن من حق المواطن المستهلك الحصول على أضاحي بأسعار بسعر عادلة ونوعيات خالية من الأمراض.

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ودعا عبيدات في بيان صحفي، الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية ما سيقلل ذلك من حالات التضليل والغش التي قد تحدث من قبل البعض، وبالتالي الحصول على الأضحية سليمة خالية من أية أمراض أو من ناحية المبالغة في أسعارها مقارنة بأوزانها.


وبين أن إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي وذلك بسبب اختلاف سعر كل نوع، كما أن حرية الاختيار للمستهلك والمعرفة ستساعده في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.


ودعا عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي، لان هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون أضحيته صحيحة.


وناشد المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الامر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لتوزيع الأضحية.

ودعا القصابين والمواطنين الراغبين بذبح الأضاحي الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.


وطالب بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة، وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم تمييزهم بين الأضاحي البلدية والمستوردة وللمحافظة على البيئة من المخلفات التي يتركها البعض.

 




 

 


 

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