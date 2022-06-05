المواصفات والمقاييس: بحث سبل الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع فلسطين

الوكيل الإخباري - أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزّهیر على أهميّة التعاون الثنائي القائم بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة ودولة فلسطين، مشدّدة على أهميّة تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات بين البلدين الشقيقين.

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جاء ذلك خلال زيارة وفدٍ ممثل لملتقى الأعمال الأردنيّ الفلسطينيّ، وملتقى رجال الاعمال الفلسطيني لمؤسسة، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيّة الموقعة بين الجانبين والتي من شأنها

زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وأشارت المهندسة الزهير إلى وجود تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب في مجال المواصفات، مؤكدة حرص المؤسسة على التطوير والتنسيق المشترك مع نظيرتها الفلسطينية بما ينعكس بشكل إيجابي على المصالح المشتركة.



وأشاد الحضور بدور الأردن في دعم الاقتصاد الفلسطيني، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة، وبدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في متابعة تنفيذ مخرجات ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.