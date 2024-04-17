الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري في عرب العرامشة

إصابة 7 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الجامعة العربية: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 5 آلاف معتقل من القطاع منذ بداية الحرب

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الاثنين المقبل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 17-04-2024 12:02 م

المواصفات والمقاييس تتحقق من 3750 منتجاً خلال رمضان والعيد

116263935_2693101697456756_787762721736777003_n


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تحققت خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد من نحو 3750 منتجاً في 1250 منشأة، من خلال 341 جولة شملت جميع محافظات وألوية المملكة، نتج عنها ضبط وتحرير العديد من المخالفات لمنتجات مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إنها استقبلت 96 شكوى على مختلف المنتجات الخاضعة لرقابتها.


واستهدفت الجهود الرقابية، التحقق من الموازين والمنتجات التي يكثر عليها الطلب في مثل هذه الأوقات مثل أحبال الزينة وأواني الطهو، والعبوات المعبأة مسبقاً كعبوات العصائر والتمور والحلويات، ومستحضرات التّجميل، والألبسة والحقائب، ومواد التنظيف، وألعاب الأطفال، إضافة إلى استمرار الجولات على محال ومشاغل الصاغة والمجوهرات.


وفي مجال الرقابة على المحروقات خلال الشهر الفضيل وعطلة العيد، أوضحت المؤسسة أنّها تحققت من 1465 مضخة محروقات في 136 محطّة إلى جانب التّحقق من 1060 أسطوانة غاز و30 صهريج محروقات.


ودعت المؤسسة المواطنين الرّاغبين بإيصال ملاحظاتهم إلى عدم التّردد في التواصل عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) وتطبيق “بخدمتكم”.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713352014194

الاتصال الحكومي تنظّم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

1713350134532

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي

1713350828267

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

507238

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

500933_1_1684739143

مذكرة تفاهم بين اليرموك والمركز الوطني لحقوق الإنسان

1713347869335

%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

أخبار متعلقة
1713173785879

بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

63848273934070108036

القوات المسلحة تنفذ بمناسبة العيد أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة - صور

ت

المملكة تتحرى هلال شوال اليوم الثلاثاء

33333

ايعاز من مديرية الامن العام بشأن عيد الفطر

434142407_799046752257032_65121357653599627_n

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

1711130280297

مندوبا عن الملك الأمير هاشم يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ 113