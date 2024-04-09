ايعاز من مديرية الامن العام بشأن عيد الفطر

الوكيل الاخباري - باشرت مديرية الامن العام تنفيذ خطتها الأمنية الشاملة، التي بدأتها في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل قبيل عطلة عيد الفطر، وستمتد طيلة أيام العطلة.



وتهدف الخطة التي شهدت تنسيقاً عالياً بين مختلف التشكيلات الأمنية والخدمية والمرورية، إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتسوق، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.



وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين على الدوام، من خلال إجراءات سلسة لتنظيم الحركة وتأمين السلامة المرورية، يرافقها انتشار أمني مناسب باللباسين المدني والعسكري، خاصة المناطق التي تشهد تجمعات سكانية وكثافة مرورية وتجارية مثل الأسواق وأماكن الترفيه.



من جانبها دعت الإدارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام التام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تشكل عوائق مرورية تتسبب بحدوث الازدحامات.



فيما وضعت مديرية الدفاع المدني كوادرها العاملة ضمن جاهزية عالية وقدرة على الاستجابة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، كما وكثفت إدارة الوقاية والحماية الذاتية من جولاتها الميدانية على كافة المنشآت والأسواق التجارية ودور الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة والتي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد ، داعية إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

