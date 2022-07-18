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المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 12:26 م

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مسؤول المعلومات في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حسين البدور اليوم الاثنين، إن المؤسسة تعاملت مع 1125 بيانا جمركيا خاص بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران 2022.اضافة اعلان


وقال البدور لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد البيانات الجمركية التي تعاملت معها المؤسسة الخاصة بالملابس خلال شهر حزيران 700 بيانا منها 20 بيانا مخالفا للمواصفات الأردنية.

وأضاف أن عدد البيانات الجمركية التي تعاملت معها المؤسسة الخاصة بالألعاب في نفس الفترة 425 بيانا منها 5 مخالفا.

ونوه إلى ان أغلب مخالفات الألعاب كانت موجودة في الألعاب المخصصة لأطفال تحت 3 سنوات.

وبحسب تعليمات سلامة الألعاب يجب أن تصمم وتركّب الألعاب بحيث لا تشكل مخاطر صحية أو أخطار متعلقة باصابات جسدية من خلال تناولها بالفم أو الاستنشاق أو التلامس مع الجلد أو العينين.

 




 

 


 

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