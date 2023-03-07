المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

الوكيل الإخباري

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- كشف مدير مديرية المواصفات والمقاييس الدكتور عبدالله بني خالد، أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى مديرية المواصفات والمقاييس خلال العام الحالي وصلت إلى 43 شكاوى، مبينا أن ذلك توزعت ما بين 30 شكوى لخلط البزين بالماء ولم تكن مبررة، و13 شكوى عن خلط البنزين بمواد أخرى وكانت فقط واحدة منها مبررة في محطة الوقود تعطلت أمامها عدد من المركبات.وأضاف بني خالد، خلال حديثه على شاشة التلفزيون الأردني، أنه وردت ملاحظات بخصوص تعطل مركبات أمام احدى محطات الوقت، حيث توجهت الكوادر المختصة، ووجدت بالفعل مركبات معطلة.وبين أن المديرية قامت بفحص المادة الموجودة ليتبين أن هناك خلط للديزل بالبنزين داخل محطة واحدة، فكانت الإجراءات المتبعة إغلاق الآبار المخالفة وسحب عينات وإرسالها للمختبرات المختصة والتحفظ على المادة وإرسالها لمصفاة البترول.وأشار إلى أن المركبة التي تعمل على البنزين ويتم تعبئتها بالديزل تتعطل، حتى لو لم يكن الأمر فورا، حيث يمكن أن تسير المركبة لفترة قصيرة من الوقت وعندما تصل المادة المعبئة إلى المحرك تتعطل.فيما كانت عدد الشكاوى خلال العام الماضي 83 شكوى خلط البنزين بالماء واحدة فقط كانت مبررة، و11 شكوى عن خلط البنزين بمواد أخرى واكتشفنا الأمر في محطتين للوقود فقط وجرى إغلاقهم.وقدم بني خالد عدة نصائح للمواطنين أهما تصفير العداد قبل تعبئة الوقود في محرك السيارة، وتحديد المادة التي يريد المواطن تعبئتها بوضوح، إلى جانب التأكد من كمية التعبئة والسعر المعلن للمادة المطلوبة، مؤكدا جاهزية المديرية لاستقبال أي شكوى على دار 24 ساعة و7 أيام عمل متواصلة على الرقم 06-5301243.