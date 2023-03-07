الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

سوريا تسجل عدد كبير من الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية

أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

الملك يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي

تحويل رواتب معلمي الإضافي السوريين العاملين على الفترة المسائية للبنوك

دينارين ونصف للكيلو غرام .. ارتفاع سعر الرمان في السوق المركزي

الثلاثاء، 07-03-2023 03:07 م

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

1619167


الوكيل الإخباري - كشف مدير مديرية المواصفات والمقاييس الدكتور عبدالله بني خالد، أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى مديرية المواصفات والمقاييس خلال العام الحالي وصلت إلى 43 شكاوى، مبينا أن ذلك توزعت ما بين 30 شكوى لخلط البزين بالماء ولم تكن مبررة، و13 شكوى عن خلط البنزين بمواد أخرى وكانت فقط واحدة منها مبررة في محطة الوقود تعطلت أمامها عدد من المركبات.اضافة اعلان


وأضاف بني خالد، خلال حديثه على شاشة التلفزيون الأردني، أنه وردت ملاحظات بخصوص تعطل مركبات أمام احدى محطات الوقت، حيث توجهت الكوادر المختصة، ووجدت بالفعل مركبات معطلة.

وبين أن المديرية قامت بفحص المادة الموجودة ليتبين أن هناك خلط للديزل بالبنزين داخل محطة واحدة، فكانت الإجراءات المتبعة إغلاق الآبار المخالفة وسحب عينات وإرسالها للمختبرات المختصة والتحفظ على المادة وإرسالها لمصفاة البترول.

وأشار إلى أن المركبة التي تعمل على البنزين ويتم تعبئتها بالديزل تتعطل، حتى لو لم يكن الأمر فورا، حيث يمكن أن تسير المركبة لفترة قصيرة من الوقت وعندما تصل المادة المعبئة إلى المحرك تتعطل.

فيما كانت عدد الشكاوى خلال العام الماضي 83 شكوى خلط البنزين بالماء واحدة فقط كانت مبررة، و11 شكوى عن خلط البنزين بمواد أخرى واكتشفنا الأمر في محطتين للوقود فقط وجرى إغلاقهم.

وقدم بني خالد عدة نصائح للمواطنين أهما تصفير العداد قبل تعبئة الوقود في محرك السيارة، وتحديد المادة التي يريد المواطن تعبئتها بوضوح، إلى جانب التأكد من كمية التعبئة والسعر المعلن للمادة المطلوبة، مؤكدا جاهزية المديرية لاستقبال أي شكوى على دار 24 ساعة و7 أيام عمل متواصلة على الرقم 06-5301243.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

640727baa0518

بلدية إربد ستزيل شارعا معبدا داخل مقبرة بيت راس لتوفير المساحة

IMG-20230307-WA0118

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

WhatsApp Image 2023-03-07 at 2.49.49 PM

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

1678188274355

عزايزة والمعايطة: توسيع المشاركة السياسية مسؤولية وطنية مشتركة

332887814_546281264007626_524507900036543496_n

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

أخبار متعلقة
أسباب الإستهلاك الزائد للوقود وكيف تحد من ذلك !

ارشادات من المواصفات والمقاييس حول استهلاك الوقود في المركبات

1202327131235335124752

إنقاذ 4 أشخاص كانوا محاصرين داخل منزل بأرض زراعية في الرمثا

bawabeh

جامعات تعلق دوامها ليوم غد الأربعاء - تحديث مستمر

تعبيرية عن الحبس (2)

قضاة التنفيذ في الأردن يناقشون تعديلات حبس المدين

WhatsApp Image 2023-02-06 at 4.32.05 PM

المعايطة والغزو يؤكدان على أهمية التعاون المشترك

2019_8_23_7_18_9_368

عكورة المياه توقف الضخ من محطتي حريما وقويلبة في إربد