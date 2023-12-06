وزيرة الاستثمار تبحث والسفيرة الإيرلندية التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الايرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها والنهوض بها في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات لترويج الاستثمار في الأردن.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، عرضت السقاف للفرص الاستثمارية في المملكة في العديد من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، والحوافز المشجعة للمستثمرين، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية.



وأشارت إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.



ودَعت السقاف إلى زيادة التعاون الثنائي مع ايرلندا، مؤكدة ترحيب المملكة باستثمار الشركات الايرلندية، وضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.



من جانبها، أكدت السفيرة بولجر عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على جميع الصعد، مشيرة إلى أن هناك رغبة إيرلندية في تطويرها بمختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين.



وأشادت بولجر بما حققه الأردن من إصلاحات على بيئة الأعمال تسهم في تدفق الاستثمار والتنمية المستدامة.



يشار إلى أنّ حجم الاستثمارات الإيرلندية في الأردن، وصل إلى قرابة 25 مليون دولار أميركي في قطاعي الخدمات والصناعة.