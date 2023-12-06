انضمام الأردن لمنظمتي المهارات ومهارات آسيا العالميتين

الوكيل الإخباري - انضمت مؤسسة التدريب المهني ممثلا عن المملكة إلى منظمة المهارات العالمية ومنظمة مهارات آسيا العالمية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز مستويات التميز في مجال تطوير الكفاءات والمهارات، ونشر الوعي بأهمية التميز والتعليم المهني عالي الجودة وتدريب الشباب والاقتصادات الآسيوية.

اضافة اعلان



وعرض مدير المؤسسة المهندس احمد الغرايبة خلال مشاركة المؤسسة في مسابقة مهارات آسيا العالمية، وتقديم طلب الانضمام لنبذة عن المؤسسة، والبرامج التدريبية التي تنفذها، وخطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة بما ينسجم مع أهداف منظمة المهارات العالمية.



وقال الغرايبة إن انضمام الأردن إلى المنظمة والمسابقة العالمية، يأتي انسجاما مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وبدعم من وزارة العمل، من أجل المضي قدما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تشتمل على تبني مهارات المستقبل والتحول الرقمي، ودعم مخرجات التدريب وبناء مراكز متميزة وفقا للمعايير العالمية.



وأوضح أن المشاركة الأردنية تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، ونقل المعرفة إلى الجانب الأردني من خلال رفع كفاءة المدربين والقائمين على عملية التعليم والتدريب المهني والتقني، والاستفادة من المعايير المهنية والبرامج التدريبية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تطبيق نموذج المسابقة محلياً، وتعزيز النظرة إلى العمل المهني وتبادل الأفكار حول الابتكار والتعليم والتدريب التقني والمهني، وإمكانيات الشراكة مع الدول الأعضاء، وإبراز قدرات ومهارات العمالة الأردنية المتميزة وتسويقها إقليمياً وعالمياً، وإيجاد ثقافة التميز في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.



وعلى هامش المسابقة، جرى تبادل الخبرات مع الدول المشاركة، والتعرف على تجاربهم، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع رئيس منظمة مهارات آسيا العالمية الدكتور مبارك الشامسي، ومدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.



وصوت جميع الدول الأعضاء بالموافقة على انضمام الأردن إلى المنظمة.