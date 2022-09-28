الوكيل الإخباري - قرر مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على طلب تأسيس (حزب سما الأردن الديمقراطي/ تحت التأسيس)، بعد الاطلاع على كافة الوثائق المقدمة لتأسيس الحزب ومطابقتها لما جاء في القانون.

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ودعت الهيئة مؤسسي الحزب إلى استكمال باقي المتطلبات ومنها عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ قبول طلب التأسيس.



واطلع مجلس مفوضي الهيئة أيضا، على واقع حال حزب (الميثاق الوطني) فوجد أن الحزب قد استوفى شروط التأسيس ضمن المدة القانونية من حيث عدد المنتسبين؛ حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين للحزب لا يقل عن ألف شخص من سكان ستة محافظات على الأقل، ولا تقل نسبة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين ( 18 و35 سنة ) عن ( 20% ) من عدد المؤسسين، ولا تقل نسبة المرأة عن ( 20% ) من عدد المؤسسين، وأن يكون بينهم واحد على الأقل من ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون، على أن يقوم باستكمال تصويب وضعه بعقد المؤتمر التأسيسي له وإبلاغ الهيئة بموعد هذا المؤتمر.

