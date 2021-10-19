المولد النبوي الشريف يتصدر تويتر اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #المولد_النبوي_الشريف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 2021 ميلادية.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن حبهم لرسول الله محمد بن عبد الله ، فرحين بذكرى ولادته .



حيث تحتفل دول عدة عربية وإسلامية في العالم بذكرى النبي محمد صل الله عليه وسلم .





صلى الله عليه وسلم❤️

#المولد_النبوي_الشريف ذكرتك الروحُ حُباً وعَليكَ القلبُ صلَّى 💛صلى الله عليه وسلم❤️ October 19, 2021



اللهم صلي وبارك ع سيدنا محمد ♥️♥️😍. في ذكرى مولد الهادي نصلي ونسلم عليك يا خير خلق الله #المولد_النبوي_الشريف اللهم صلي وبارك ع سيدنا محمد ♥️♥️😍. October 19, 2021