المولد النبوي الشريف يتصدر تويتر اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #المولد_النبوي_الشريف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 2021 ميلادية.
وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن حبهم لرسول الله محمد بن عبد الله ، فرحين بذكرى ولادته .
حيث تحتفل دول عدة عربية وإسلامية في العالم بذكرى النبي محمد صل الله عليه وسلم .
ذكرتك الروحُ حُباً وعَليكَ القلبُ صلَّى 💛— صمت البوح🕊️ (@zalqassmi2) October 19, 2021
صلى الله عليه وسلم❤️
#المولد_النبوي_الشريف
إلى من وصفنا بالمؤنساتِ الغاليات— آمۭــﯟڶ (@_am97a) October 19, 2021
ذكرتكَ الروحّ حبًا وعليكَ القلبُ صلىٰ.
صلوا عليه وسلموا تسليما❤️#المولد_النبوي_الشريف
اللهم صلِ وسلم على سيدنا محمد.— somsom (@_somsom_1) October 19, 2021
#المولد_النبوي_الشريف
في ذكرى مولد الهادي نصلي ونسلم عليك يا خير خلق الله#المولد_النبوي_الشريف— ﮼علاء،الرواشده🤍 (@4w4kHm) October 19, 2021
اللهم صلي وبارك ع سيدنا محمد ♥️♥️😍.
اللهم صل وسلم عليه تسليمًا 🖤🤲🏻— Ashjan (@ashjan_almamari) October 19, 2021
#المولد_النبوي_الشريف
صلَّت عليك قلوبٌ أنت تسكُنها— 𝑴𝑨𝑵𝑨𝑹 (@_ml9v) October 19, 2021
وسلَّم الناسُ قاصيها ودانيها ﷺ 🌿
#المولد_النبوي_الشريف
في ذكرى مولد الهادي نصلي ونسلم عليك يا خير خلق الله💜🌹#المولد_النبوي_الشريف💜#صباح_Iلخير— Hakam Aldawaema (@HakamAldawaema) October 19, 2021
وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ ، صلوا عليه وسلموا تسليما 💖💖. #المولد_النبوي_الشريف— 𝘼𝙞𝙨𝙝𝙖 💎. (@i3yash7) October 19, 2021