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السبت، 16-10-2021 06:31 م

الهناندة يدعو إلى سد الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم السبت، الحاجة الملحة لسد الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل لما يشهده العالم من تغيرات متسارعة بشكل مفاجئ.

وأشار الهناندة، خلال رعايته إطلاق مؤتمر "الأفرع الطلابية الأردنية لمجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (الابتكار في ظل العالم الرقمي)، في الجامعة الأردنية، اليوم، إلى جُملة برامج تدريبية طرحتها الوزارة في هذا الشأن، وتقوم على تدريب الطالب الجامعي وإعداده وتجهيزه لسوق العمل بشكل كامل يعتمد على لقاءات للمعنيين في الوزارة مع أصحاب الشركات للوقوف على احتياجاتها الفعلية.

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