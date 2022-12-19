المياه: اتفاقية لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، والمدير التنفيذي لبنك الإعمار الألماني في عمان مارك شيوت اليوم الاثنين، اتفاقية قرض بقيمة 115 مليون يورو، لتمويل تنفيذ 3 حزم ضمن مشروع حماية المناخ في قطاع المياه "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة" لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله بطول 65 كم، وخفض الفاقد المائي ورفع كفاءة مصادر المياه.

اضافة اعلان



وبين النجار، أن ادارة قطاع المياه وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعملان على جلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي، وبما يرفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق الشمال، استجابة للظروف الاستثنائية وازدياد التحديات المائية.



وكشف الوزير عن أن الاتفاقية ستؤهل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله التي تعد واحدة من المصادر المائية الرئيسية لنقل المياه من المصادر الشمالية، والحد من فاقد المياه والاعتداءات، مشيرا الى أن المشروع سيوفر نحو 10 ملايين متر مكعب سنويا، وبما ينعكس على رفع كفاءة التزويد لـ 300 ألف مواطن، وخفض الفاقد وكلف الطاقة والتكيف مع التغيرات المناخية.



وأضاف، أن من شأن تنفيذ المشروع توفير كميات مياه اضافية جديدة لغايات الزراعة في مناطق الاغوار، وللشرب في عدد من مناطق المملكة، وسيؤدي تنفيذ المشروع الى تحسين التزويد في جميع هذه المناطق، وتقليل نسبة الفاقد وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب اضافة لتحسين المستوى البيئي في عدد من المناطق.



واشاد النجار بالدعم الألماني لقطاع المياه، مؤكدا أن هذا الدعم سيسهم بشكل واضح في تدعيم خطط الوزارة لإدامة وتشغيل المصادر لمواجهة مختلف الظروف والتحديات.