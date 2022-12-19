الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 01:52 م

المياه: اتفاقية لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)


الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، والمدير التنفيذي لبنك الإعمار الألماني في عمان مارك شيوت اليوم الاثنين، اتفاقية قرض بقيمة 115 مليون يورو، لتمويل تنفيذ 3 حزم ضمن مشروع حماية المناخ في قطاع المياه "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة" لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله بطول 65 كم، وخفض الفاقد المائي ورفع كفاءة مصادر المياه.

اضافة اعلان


وبين النجار، أن ادارة قطاع المياه وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعملان على جلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي، وبما يرفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق الشمال، استجابة للظروف الاستثنائية وازدياد التحديات المائية.


وكشف الوزير عن أن الاتفاقية ستؤهل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله التي تعد واحدة من المصادر المائية الرئيسية لنقل المياه من المصادر الشمالية، والحد من فاقد المياه والاعتداءات، مشيرا الى أن المشروع سيوفر نحو 10 ملايين متر مكعب سنويا، وبما ينعكس على رفع كفاءة التزويد لـ 300 ألف مواطن، وخفض الفاقد وكلف الطاقة والتكيف مع التغيرات المناخية.


وأضاف، أن من شأن تنفيذ المشروع توفير كميات مياه اضافية جديدة لغايات الزراعة في مناطق الاغوار، وللشرب في عدد من مناطق المملكة، وسيؤدي تنفيذ المشروع الى تحسين التزويد في جميع هذه المناطق، وتقليل نسبة الفاقد وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب اضافة لتحسين المستوى البيئي في عدد من المناطق.


واشاد النجار بالدعم الألماني لقطاع المياه، مؤكدا أن هذا الدعم سيسهم بشكل واضح في تدعيم خطط الوزارة لإدامة وتشغيل المصادر لمواجهة مختلف الظروف والتحديات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

أخبار متعلقة
19_2021-637599514582838845-283

الشبكة الإسلامية لإدارة مصادر المياه تنظم حوارا حول الحصاد المائي

76575

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

0L5A1748

الأشغال تكشف أبرز البلاغات التي تعاملت معها خلال المنخفض الأخير

1669729714480

وزير الأوقاف يستقبل سفير بروناي لدى الأردن

WhatsApp Image 2022-11-22 at 2.19.13 PM

ضبط مصنع حفارات مخالفة في منطقة رجم الشامي

oI0t5lv7q5ZoTMsiZFXR34VJGnCwz4G2anBJrqHb

مناطق سيتوقف ضخ مياه الديسي فيها الأسبوع القادم - أسماء