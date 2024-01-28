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الأحد، 28-01-2024 11:55 ص

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 115 مليون م3

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الأحد 2024/1/28 إلى ما نسبته 55,3% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

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وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم الأحد 4,5 ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 115,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

 

وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عمان/ خان الزبيب خلال 24 ساعة بلغت 15,8 ملم.

 




 

 


 

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