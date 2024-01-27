السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان

توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

التعامل مع 840 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

4.425 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من خطورة مصادرة الأصول الروسية وضررها على عملة اليورو

عاجل

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 12:43 م

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

WhatsApp Image 2024-01-27 at 12.41.18 PM


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 2024/1/27 إلى ما نسبته 54%.

اضافة اعلان

 

وأضافت الوزارة أن المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

 

وأشارت إلى أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7%.

 

وبيّنت أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 5 ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 38,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

 

وأوضحت الوزارة أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IC4F4PxuQibi67N93sa6ZE7wreYQ0EWPmPAPMnt7

توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

420076488_685163583790879_5587866748627920094_n

التعامل مع 840 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

٣

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

1020225131615566378821

للمقترضين الأردنيين: دورة التشديد النقدي انتهت وخفض الفائدة اعتبارا من هذا الموعد

WhatsApp Image 2024-01-27 at 00.12.33

لائحة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

422269647_707193208263152_8403631689192866714_n

طوارئ بمختلف البلديات والتعامل مع ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عبارات وانهيار جدران - صور

أخبار متعلقة
1202411134248952451722

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 41.4% من المعدل السنوي طويل الأمد

M63A2668

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

1691921525707

العبداللات: التوجيهات الملكية مستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن

1703940417037

غرفة تجارة الأردن تعقد اجتماعها السنوي لعام 2022

cbf326d0-3552-437c-9165-814ec44a9bce

ندوة بإربد تعاين دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني

1601793500.sondooq al haj

صندوق الحج يحقق ربحا مقداره 10.9 مليون دينار العام الماضي