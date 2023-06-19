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الإثنين، 19-06-2023 11:46 ص

سلطة المياه تنظم حملة للتبرع بالدم لموظفيها

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة المياه والري / سلطة المياه  اليوم الاثنين 19 حزيران 2023 بالتعاون مع مديرية  بنك الدم التابع لوزارة الصحة حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات  وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن  من خلال وحدة التبرع المتنقلة اسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية الوطنية. 

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وقالت الوزارة/سلطة المياه على لسان مساعد الامين العام لشؤون الاعلام عمر سلامه أن هذه الحملة تأتي في سياق برنامج مستمر ضمن الجهود المتواصلة لقطاع المياه واسهاما من سلطة المياه في تشجيع التبرع بالدم مؤكدا ان سلطة المياه وفرت كل التسهيلات لإنجاح الحملة ، حيث تم التعميم على جميع أقسام وإدارات ومديريات المياه للمشاركة بحملة التبرع بالدم. 


واضاف ان سلطة المياه تواصل جهودها تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية ومساهمة في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن . 


وقد شارك عددا من الموظفين والموظفات في المركز الرئيسي لسلطة المياه بالتبرع بالدم ايمانا منهم بمسؤوليتهم المجتمعية ووعيهم بأن التبرع بالدم هو عمل انساني يتم بفضله علاج الكثير من الناس وانقاذ حياتهم.

 




 

 


 

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